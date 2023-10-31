東北季風持續影響，氣象署表示，今天桃園以北、宜花地區容易有雨，東北部有局部大雨，明天東北季風減弱，周四到周日天氣晴朗穩定。氣象達人彭啟明指出，周日下半天至下周二另一波東北季風增強，是入秋以來較強的一波，北部、東半部低溫20度以下，下探1字頭，會降得很有感。

彭啟明在《彭博士觀風向》直播指出，周日下半天起到下周二（11月5至7日）另一波東北季風增強，將有一波降溫，且可能是今年入秋以來較強的一波，北部、東半部空曠地區低溫可能降至20度以下，溫度會降得很有感，北部、東半部民眾要換季了，可以穿長袖出門，可能要到下周三、四（8、9日）溫度才慢慢拉起來，之後氣溫一波一波往下走，像下樓梯一樣，中南部則晴朗穩定。

至於近日天氣，氣象署表示，今天（31日）持續受東北季風影響，迎風面水氣多，桃園以北及宜、花地區仍容易出現局部降雨，其中東北部有局部較大雨勢發生的機率，而北部山區及台東也有零星雨，其他地區天氣穩定，為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；氣溫方面，各地低溫為21至23度，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫為24至26度，感受較舒適，其他地區則可以來到28至31度，感受溫暖偏熱，中南部日夜溫差仍較大。

氣象署表示，明天（11月1日）起東北季風減弱，降雨範圍縮小，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，周四至周日（2至5日）全台多雲到晴，高溫30度，屬微熱深秋的天氣型態。