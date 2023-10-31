國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲昨（30）日舉行政黨協商會議，雙方會後提出4點結論，但在正副總統部分尚未有定論，而柯則強調「柯侯」或「侯柯」是否在同張選票上，「尊重國民黨意見」。對此，有評論認為，柯讓利恐有2大戰略目標。

藍白昨舉行政黨協商會議，雙方會後共同發表4點聲明，包括共同進行「台灣第三波民主改革」，避免「一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁」，並在「2024大選共同努力，發揮1加1大於2的功效」，同時在立委席次上相互支援，將「立委席次最大化」。柯文哲在會後受訪時表示，在野合作的確是史無前例，且應與朱、侯坐下來談在野最強候選人，更鬆口表示「柯侯」或「侯柯」是否在同一張選票上，尊重國民黨意見，只要提出公平、雙方可接受的方法就可以。

對此，《中評社》今評論指出，此次會議看出原本寸步不讓的柯身段已放軟，說出「尊重國民黨意見」這番話，緩和藍營基層不滿聲浪；且承諾立委席次相互支援，也解了朱立倫負責的立委選戰難題，至少不必擔憂藍白若不合，柯文哲做出對藍營立委選舉不利的決定。

該評論認為，柯文哲此舉背後恐有2大戰略目標，首先是凸顯朱立倫與侯友宜間的利益不同，若藍白合贏得大選，藍軍握有組閣權，難保最大得利者不會是朱立倫，未來若因此導致朱、侯有不同意見，在藍營內鬥內行下，柯也能操作棄保，繼續抓藍營選票。二、朱立倫獲利後能否說服侯友宜與柯文哲比全民調，甚至協商出柯滿意的正副總統人選，是柯期待的目標。