藍白政黨協商會議昨（30）日登場，出席者為民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲，以及國民黨主席朱立倫，會後雙方發表了4項聲明，但其中並無總統人選產生方式之結論。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，由於柯文哲的個性，以及國民黨無法在11月20日登記前更換總統人選，最後不是國民黨總統參選人侯友宜與柯文哲聯袂出賽，就是柯選到底，讓國民黨損兵折將。

吳子嘉昨在政論節目《關鍵時刻》直言，這場會議根本是在作秀，因為雙方扯東扯西、總統人選如何產出一事完全沒有，「這是在合什麼意思？」至於為什麼要作秀，這是因為雙方都承擔不起藍白合失敗的責任。

吳子嘉接著說，現在是柯文哲的民調最高點，如果藍白合的議題消失，柯的支持度就會立刻崩盤，因為原先支持他的藍營選民，就會回去支持國民黨，所以，在11月20日登記前，柯不會讓藍白合破局。

吳子嘉指出，柯文哲的心態是「不到最後關頭絕不放棄」、什麼事情都是在最後30秒做決定，而在總統大選這一局的「最後30秒」，就是11月19日。吳子嘉也判斷，國民黨無法在11月19日前更換總統參選人，再加上前面提到的柯文哲的心態，那就會引發2個情況，第1，國民黨不更換侯，侯柯聯袂出戰；第2，柯參選到底，並且蹭國民黨的資源，讓國民黨損兵折將。