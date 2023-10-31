NBA DEBUTS IN-SEASON TOURNAMENT COURTS FOR ALL 30 TEAMS pic.twitter.com/OHmOA8LYGL — NBA (@NBA) October 30, 2023

首屆季中錦標賽「NBA盃」即將在11月4日登場，為了表示隆重，各隊推出專用比賽地板，每一塊都是全新粉刷，單個球場就要用掉50加侖油漆（189公升）。聯盟官網公布30支球隊專用地板，最顯眼就是球場正中央一個超大型獎盃配上球隊logo，宣示這個獎盃的重要性。

金州勇士前鋒「追夢」格林（Draymond Green）曾說很想要跳過例行賽直接打季後賽，聯盟也覺得需要另一個冠軍來刺激各隊的競爭心，雖然不是總冠軍，但是季中錦標賽的冠軍也算是可以炫耀的資本，冠軍隊球員每人獲得50萬美元獎金不無小補，同樣會選出錦標賽MVP、錦標賽第一隊。

聯盟預估錦標賽可以提高球團的電視轉播權利金，他們在女籃WNBA實行時獲得理想的收益。為此聯盟強化輪休管制，嚴防各隊讓明星球員休兵。

冠軍隊丹佛金塊因為主場位於高原，直接使用「5280」做為球場正中央logo（當地海拔1609公尺相當於5280呎）。

然而這場盛會的結果不影響季後賽，聯盟考慮過讓冠軍隊「保送」季後賽，但最後沒有採行，錦標賽的勝負會納入例行賽戰績，這大概是賽事唯一與季後賽的關連。