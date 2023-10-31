女星伊能靜17歲時被歌手劉文正簽下，與裘海正和方文琳一同出道，之後她事業版圖跨足至電影圈，與知名導演侯孝賢合作，而近年來她轉往大陸發展，最近她開直播時聊起當年唱片公司教她的「話術」，例如被問到喜歡的類型時，就要說「都喜歡、看緣分」，原因揭曉後讓網友直呼：「果然圈內的套路一直都深！」

伊能靜表示當年公司要求她，「你就說你喜歡小貓小狗嘛，這樣比較討人喜歡啊。為什麼要去說自己喜歡讀書呢？」以及她明明就喜歡有才華的男生，但是公司建議她說「都喜歡，就看緣分」，她困惑的詢問原因，公司表示：「這樣才會讓男粉絲覺得大家有機會。」

這番誠實的言論引起廣大網友熱議，紛紛表示：「就像某頂流小生說喜歡姊姊，因為出道年紀比較小，比他更小的粉絲不是他的受益群體」、「半個世紀過去了，偶像的話術還是一成不變」、「她把真話說出來，讓現在的偶像怎麼混啊。」、「這些話術不只限於娛樂圈呀，職場也適合大家庭聚會也適合，反正就圓滑」

伊能靜曾透露自己出道過程，在台北拍攝學生照無意間被劉文正相中，起初伊能靜媽媽認為她應該唸完書，堅決反對自己出道，她卻仍毅然決然訂機票飛回台灣，母親還氣到一度與她斷聯。之後在劉文正的幫助下伊能靜所屬團體迅速串紅，開啟了她的演藝事業。