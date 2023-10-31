FTNN新聞網（鋒燦傳媒）10/31日公布最新民調(製圖/中時新聞網)

2024總統大選距今（31日）只剩下74天，選戰逐漸進入白熱化。《FTNN新聞網（鋒燦傳媒）》今早公布最新民調，在三腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德目前支持度為35.4%仍居第一，但後面的國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲支持度與9月相比，皆提升了3.1%，柯拿下23.9%、侯則有19.9%、另有5.8%為「都不支持」、15.0%為「尚未決定、無意見」。

針對上述情況，《FTNN新聞網》分析，在這次10月底的民調中，國民黨支持者有七成二表態力挺侯友宜，與9月底的六成五相比，藍營支持者快速回流，原因極可能是藍白整合困難，高雄市前市長韓國瑜出面力挺、民進黨立委趙天麟桃色疑雲有關。

至於柯文哲方面，民調發現其依然在年輕專科以上高教育程度選民中獲得青睞、而賴清德的支持群眾則主要是在50歲以上、高中/職以下教育程度。由於該民調同時採用電話、網路調查，從調查方式分析可以得出，賴清德在電話詢問的情況下遙遙領先另為兩位候選人、而柯文哲則在網路調查拔得頭籌。

而在4個人挑戰2024總統大選的情況下，由高到低分別為賴清德33.7%第一、柯文哲20.5%第二、侯友宜18.4%第三、鴻海創辦人郭台銘8.6%墊底。

上述調查之對象為全國範圍的20歲以上成年人，時間則是從112年10月24日至10月28日，共計執行5天。該調查電話訪問調查完成1,211份有效樣本，網路調查則完成1,200份有效樣本，總計共完成2,411份有效樣本。95%的信心水準下抽樣誤差為±2.0%。該調查依內政部最新人口統計資料進行性別、年齡層、地區別、教育程度加權推估，以符合母體結構。經費來源方面，為鋒燦傳媒股份有限公司。

另該調查由鋒燦傳媒股份有限公司規劃，並請台大政治系教授張佑宗協助問卷設計與調查顧問諮詢。調查方法為「混合模式」(mixed mode)方法，結合電話訪問與網路調查。電話訪問調查抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，依分層比例加尾數四碼隨機方式抽樣；網路調查則依據縣市別、性別特性所需之目標樣本數，再從網路調查平台會員資料庫內，以隨機抽選符合條件之會員邀請填寫問卷。