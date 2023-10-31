台灣籃壇醜聞不斷，先是前SBL球員吳季穎被爆涉嫌打假球簽賭，接著前T1聯盟台啤永豐雲豹球員羅振峰坦承簽賭，遭球團解約停權且永不錄用，還爆出多人涉案，對此，前P.LEAGUE+（PLG）聯盟執行長陳建州公開喊話：「希望所有人都能珍惜好不容易才搭建起來的舞台」。

陳建州昨(30日)在社群限動發文，他表示自從2021-2022 球季，PLG有請Sports Radar的Universal Fraud Detection System（UFDS）監督PLG比賽的全球賭博狀況，並且利用多年發展的算術與管家檢測各項運動，若有出其不意的狀況會通知聯盟，不過在合作的兩個球季中，PLG有主動詢問聯盟比賽是否有嫌疑情況；對此，UFDS都給予否認回覆，並指出從未偵測到嫌疑情況。

陳建州公開向籃壇喊話：「希望所有人都能珍惜好不容易才搭建起來舞台」。（圖／blackielovelife IG）

陳建州表示團隊在這兩年運用科技，協助各部門交叉分析做出防堵機制，雖無法做到滴水不漏，只盼能早點預防，全力防範這類事件發生，讓球賽維持正常且公平的運作，接著語重心長表示：「希望所有人都能珍惜好不容易才搭建起來舞台」，更不忘公開喊話：「台灣籃球加油」。

籃協預計於明(1日)邀請P League+、T1及SBL三聯盟代表，針對防堵打假球意及賭博召開緊急整合會議，強調所屬三大聯盟共15支球隊，應採同步作法避免不同調，除了要求球隊誠信經營，加強管理責任等，聯盟及球隊間應建立溝通管道分享情資，並且統一窗口開發科技監控賭博之應用，更要全力配合司法偵查。