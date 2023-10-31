嘉義一名邱姓男子日前在市區某連鎖咖啡廳翻看報載徵人啟事，看到報紙刊登「女性性感照片」，一時性慾大發，竟直接在座位上掏出生殖器打手槍，過程全被對面女客人目擊並錄影存證，事後女客報警處理。法官依犯公然猥褻罪，處拘役20日，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，今年7月24日上午11時21分許，邱男在嘉義市區某連鎖咖啡廳內，翻看報載徵人啟事時，因見報紙上刊登「女性性感照片」而引發性慾，竟將生殖器自所穿著之長褲內掏出，隨即以左手反覆套弄直至射精為止。

而過程剛好被對面一名女客人發現，並拿出手機攝影存證，邱男一時心虛，將隨身物品收拾後即起身匆忙離去，事後女客人報警處理。警方循線查獲邱男，訊後依公然為猥褻罪函送法辦。

法官審酌邱男為滿足一己性慾，在不特定人得以共見共聞之咖啡館，公然為裸露生殖器供人觀覽之猥褻行為，欠缺尊重他人之法治觀念，違反社會秩序及善良風俗，使目擊的女客人受到驚嚇；考量其犯後坦承犯行，自陳高職畢業，無業，家境勉持，居無定所等一切情狀，依犯公然猥褻罪，處拘役20日，得易科罰金，可上訴。