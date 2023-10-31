台北知名大醫院園藝工偷吃院內一名已婚清潔婦小三，兩人不但在園藝班休息室激戰，男方還帶著小三回到老家拜訪，並介紹給鄰居稱是「老婆」。元配發現後氣得提告。小三極力否認偷情，但丈夫卻指認小三「習慣把陰毛剃掉、下體只有一條線、還喜歡在高潮時要求我捏、舔她的胸部」，一審小三敗訴判賠6萬，但元配不服上訴，改判賠7萬5千元。全案定讞。

根據判決書，正宮控訴，丈夫在某醫院園藝班認識小三，兩人於於107年2月至108年11月間上班午休期間，以每週2次之頻率，在園藝班休息室發生性行為，他曾向小三理論，未料小三還兩度度前往她的住家樓下公然叫囂辱罵，因此提告求償30萬。

人夫坦承，他曾和小三在園藝班休息室發生性行為，兩人還曾互相口交，小三會幫忙按摩他生殖器，還說小三「習慣把陰毛剃掉、陰唇部分只有一條線、喜歡在達到性高潮時要求我捏、舔她的胸部」等語。

法官也審視丈夫與小三兩人對話，發現小三經常稱呼男方為「老公」，提及「老公好好陪你最深深愛著的老婆了喔」、「老公用你的真心真愛陪伴著你唯一老婆呢…讓你自己做個最快樂舒服歡心，幸福很美滿的滿足老公喔」、「老公我知道明白了，把你的真心真愛，是放你唯一老婆的身上吧」、「晚安～甜心」。

此外，人夫甚至還開車帶小三回基隆家拜祖先，並大方向鄰居介紹她是他老婆，因此法官認為，既然兩人互稱「老公」、「老婆」，又互動親密、曾一同拜訪親友，已侵害配偶權。

判小三要賠6萬元。

一審判決小三要陪6萬元，但正宮不服上訴後，二審法官判定小三和人夫在園藝班休息室發生性行為至少一次，改判賠7萬5000元確定。