為推動金融教育並提升國民金融素養，金管會自2006年起執行「金融知識普及工作推動計畫」，並成立「金融教育推動小組」，結合金融周邊單位及金融機構力量，舉辦各項金融知識宣導活動，涵蓋一般社會宣導、深化校園根基及結合社會關懷與公益等三大面向。

金融教育推動小組於2022年至2023年6月底間，總計辦理金融知識宣導活動逾1.3萬場，活動參與人數達70萬人。據問卷調查結果，95％學員對課程內容及師資表示滿意或非常滿意，另高達逾9成學員同意課程有助於提升金融知識並提高對金融詐騙的警覺性。

金融教育推動小組今年除持續辦理各項金融課程及宣導活動外，也在疫情2年後恢復舉辦「金融服務愛心嘉年華」，並推出多項全新金融知識普及活動。同時，今年也首度擴大舉辦「金融教育優良案件甄選活動」，表揚對推動金融教育有傑出貢獻的單位，並分享宣導經驗。

金管會表示，金融教育能為金融環境注入更多信任，未來將持續推動金融知識普及工作，並每年出版專刊、分享金融教育推動成果，期盼未來各界一起響應，將金融知識推廣至不同區域及對象，深化金融教育品質，提升國民金融素養，實現普惠金融理想。