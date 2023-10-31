累計前三季營收達13.23億元，年增15%；營業毛利5.26億元，年增15%，毛利率40%；營業淨利1.67億元，年增29%；稅後淨利1.35億元，年增26%；每股純益6.15元，優於去年同期5.67元。

2023年第三季業績成長動能，主要係客戶資安服務需求增加，專案數量及規模持續擴增，尤其是資安檢測及平台建置的顧問服務有明顯成長。在製造業的客戶業績也明顯增加，和去年同年度相比年營收年增率達二成以上。

隨著數位轉型的蓬勃發展，企業面對網路威脅頻傳，駭客已不限定在大型企業進行網路攻擊，不論是從勒索贖金，釣魚郵件或是植入木馬程式，都可能對營運造成中斷的風險，不僅對企業品牌造成危機，同時對長期建立的企業韌性更是嚴厲的試煉。因此，資安防禦韌性佈局成為各產業保持營運不中斷與風險管理的重要策略。

安碁資訊的資安專業服務，未來將從政府機構、大型企業，逐步推廣至中小微型企業。由於中小微型企業缺乏專業的IT人員及預算，員工也沒有相關資安意識，然而許多中小企業在供應鏈中扮演重要的一環，萬一遭遇駭客攻擊，有可能會連帶導致供應鏈中斷。

安碁資訊目前正著手和電商平台業者合作，提供惡意程式檢測、社交工程演練及資安教育訓練課程等客製資安服務。透過入門的資安檢測服務與資安教育課程，培養中小微型企業內部的資安意識，由內而外做好資安防禦，讓微型企業透過安碁資訊專業團隊的協助，讓資安服務可以普及化，從中小微型企業開始重視數位安全對營運造成的風險，共同強化產業供應鏈的安全防護力。