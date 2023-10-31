肺炎是兒童常見的感染症，台大兒童醫院小兒感染科醫師黃立民表示，「肺炎黴漿菌」已逐漸成為造成兒童肺炎的主要病因，且正在大陸大流行，且近年發現，「肺炎黴漿菌」在國內已對一線抗生素產生約6成抗藥性，而在中國的抗藥性更達百分百。他提醒，一旦感染此菌很容易產生肺炎重症，曾有兒童需要用葉克膜救命。

根據疾管署的疾病介紹，該病的致病源為肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae），它目前發現最小且可自行複製的病原體，和一般細菌不同的是，它沒有細胞壁，許多常見的抗生素對它無效，一般而言，肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，可持續1至4週，且可造成數種類型的感染。最常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童，常見症狀包括喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽。

其中，約有10%的人會得到肺炎，常見的症狀為黏液痰、發燒和發冷、呼吸困難、胸痛及倦怠。另有少數病人會有嚴重肺炎、氣喘發作、腦炎（大腦腫脹）、溶血性貧血、腎功能異常及皮膚疾病（史蒂芬強生症候群、多形性紅斑、毒性表皮溶解症）等嚴重併發症。

黃立民表示，過去兒童肺炎的主要病原體是流感和肺炎鏈球菌，但隨著疫苗的推出，目前仍無疫苗可治療的黴漿菌，逐漸成為兒童非典型肺炎的主要致病菌，雖然以前可以有效控制黴漿菌感染，但近年來兒童感染黴漿菌的病例不斷增加，過去就有兒童嚴重到需要使用葉克膜來治療，因此民眾一定要小心。