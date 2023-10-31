明天11月1日將有7大新制上路，不少和荷包有關，包括財政部開徵地價稅、地方稅線上補繳，民眾若未於11月30日前繳納，須加徵滯納金，最高加徵15%；自備環保杯在高鐵列車上購買熱飲可現折5元；醫療方面衛福部幼兒專責醫師制全面上路，並開放50至64歲無高風險慢性病者接種公費流感疫苗。

●地價稅開徵

財政部表示，11月1日開徵的是今年1月1日至12月31日的地價稅，10月24日已陸續寄出稅單，民眾可持稅單至銀行、農會信用部、信用合作社和四大超商等繳納，但僅限3萬元以下，也可使用銀行自動轉帳、信用卡刷卡、電子或行動支付繳納。

提醒民眾繳納期限至11月30日止，若逾期超過2日繳稅，須加徵滯納金，最高將加徵15%；若超過12月30日最後期限仍未繳，將移送強制執行。

●地方稅開放線上補繳

財政部指出，11月1日開始，逾期未繳的地方稅，包括房屋稅、地價稅、使用牌照稅、印花稅和娛樂稅等，可直接掃描繳款書上的QR Code線上繳稅，但會自動加計滯納金。

●自備環保杯在高鐵列車上購買熱飲可現折5元

高鐵宣布11月1日起，旅客凡自備環保杯在高鐵列車上購買熱飲，即可現折5元，若同時以手機出示高鐵TGo會員畫面，可再享95折優惠。

●幼兒專責醫師制全面上路

衛福部考量0至3歲是幼兒黃金發展期，宣布「幼兒專責醫師制度」11月1日起全面上路，3歲以下的寶寶從出生開始，可搭配1名專責醫師，提供疫苗注射、篩檢、發展評估等，可及早發現遲緩兒等問題，把握3歲前接受治療的黃金期，也可即時發現兒虐事件。

●公費流感疫苗、肺炎鏈球菌第二階段開打

疾管署表示，公費流感疫苗第2階段於11月1日開放接種，對象為50至64歲無高風險慢性病成人；肺炎鏈球菌疫苗第2階段則是11月29日起開放施打，對象65歲以上未曾接種過13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13或PVC15）或23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）者，可公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）。

●腦中風患者取栓術健保放寬給付

過去「急性缺血性腦中風機械取栓術」要申請健保補助，必須在發作8小時內，超過8小時就沒有健保給付，健保署考量部分腦中風病患因睡眠、獨居及偏鄉等原因，導致未能及時送醫，錯過治療時機，由原先發作內8小時內使用，延長至24小時內。

●台電新增電價方案上路

台電用電計費方式分為尖峰時間和離峰時間，依照現行規定來說，非夏月離峰電價是上午0時至6時、上午11時至下午2時，11月1日起實施「高壓及特高壓電力批次生產時間電價」，離峰時間從9小時連續且長達18小時，因離峰時段拉長、尖峰時間縮短，尖峰費率提高為每度8到9元，跟離峰費率相比，價差高達6到7元。