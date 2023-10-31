小編今天（31）日精選5件不可不知的國內外財經大事。大陸在今年4月啟動對台貿易的壁壘調查，並於10月9日調查截止日前，宣布將調查期限延至明年1月12日，甚至暗示明年可能中止ECFA，引發國內相關產業的擔憂。主計長朱澤民坦言，若ECFA喊卡，主要對石化、鋼鐵及機械業造成衝擊。

【1】ECFA若喊卡 朱澤民：衝擊3傳產

主計長朱澤民30日指出，以過去十年ECFA數據分析，每年台灣獲關稅減讓金額約落在7至8億美元，若ECFA中止，主要對石化、鋼鐵和機械業等傳產有所衝擊；至於對整體經濟成長率的影響程度，要看將來的替代方案而定。

【2】美財部Q4發債 恐再擴大

聯準會（Fed）美東時間11月1日公布的最新利率決策備受市場關注，但更牽動投資人敏感神經卻是稍早財政部發布的第四季發債計畫，預料將擴大公債標售規模。美債市場正面臨40年最嚴重熊市，新一波發債海嘯來襲，全球金融市場恐再掀驚濤駭浪。

【3】入不敷出加劇 壽險現金告急

台美高利差、新台幣貶破32元、資本市場波動，三不利加劇壽險「入不敷出」，據保發中心統計，從去年7月至今年9月，15個月就有13個月壽險保單總給付大於總保費收入，15個月內資金淨流出2,849億元，創下史上新高。

【4】輝達AI伺服器 緯創搶先機

輝達（NVIDIA）預定2024年上市的GB200（B100）AI伺服器，供應鏈步入認證階段，市場盛傳，鴻海原計畫拿下B100基板訂單，但近期認證遭「喊卡」，緯創維持原訂單份額。對此，鴻海30日表示，旗下鴻佰正生產H100產品，對拿下訂單勢在必得。

【5】Fed傳聲筒：不排除12月後再升息

具有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，聯準會（Fed）官員目前正對經濟加速成長但通膨不升反降的背離現象進行辯論。雖然這場爭辯不至於影響本周會議結果，但卻可能為12月或之後再度升息敞開大門。