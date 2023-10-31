中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅30日在北京與法國總統外事顧問波恩（Emmanuel Bonne）舉行第二十四次中法戰略對話。王毅喊話，世界再現分裂風險，中法應抵制陣營對抗，共同應對全球性挑戰。波恩則說，法國重視中國在世界上的地位作用，對中國經濟有信心，無意限制中國發展

王毅表示，當今國際形勢變亂交織，挑戰層出不窮。站在時代的十字路口，中法作為獨立自主大國，應當承擔起自身責任，以兩國元首共識為根本引領，堅持相互尊重、合作共贏、交流互鑑，構建「穩定、互惠、開拓、向上」的中法全面戰略夥伴關係。

王毅強調，60年前，中法做出建交政治決斷，打破冷戰藩籬，推動了國際關係民主化和多極化進程。今天的世界再現分裂風險，時代呼喚中法重溫建交初衷，攜手維護聯合國核心作用，倡導和踐行真正多邊主義，抵制陣營對抗，共同應對全球性挑戰。

王毅指出，中方願與法方一道，不斷鞏固政治互信，推動兩國全面戰略夥伴關係邁上新台階。中方歡迎更多法國企業來華投資興業，也希望法方為中國企業提供更公平的營商環境。

據大陸外交部引述，波恩表示，法方重視發展對華關係，重視中國在世界上的地位作用，對中國經濟有信心，無意限制中國發展。

波恩說，面對世界分裂的風險，法中應加強合作，發揮安理會常任理事國作用，引領方向，促進團結，應對挑戰。雙方可就可持續發展、生物多樣性、應對氣候變化等事關全球利益的問題密切協調，加強南北交流，促進東西對話，實現世界共同發展。法方將繼續堅持一個中國原則。

雙方就中歐關係交換意見。王毅強調，中歐是夥伴，不是對手，雙方共同利益遠大於分歧。中方視歐方為多極化世界中的獨立和重要一極，雙方關係有著內在邏輯和強勁動力。希望歐方以更加務實理性態度開展對華合作，避免外來干擾，確保相互開放，推動雙方關係穩定發展。波恩表示，法方致力於推進歐中合作。歐中可就國際熱點問題加強協調，向世界展示雙方能夠共同發揮重要作用。