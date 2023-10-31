王毅與法國總統外事顧問伯納舉行中法戰略對話。（大陸外交部）

王毅與法國總統外事顧問伯納舉行中法戰略對話。（大陸外交部）

大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅10月30日在北京與法國總統外事顧問伯納舉行第24次中法戰略對話。雙方就中法、中歐關係及國際地區問題進行了友好深入的交流，一致同意發揮好戰略對話重要作用，推動兩國關係保持高水準發展，攜手應對全球性挑戰。

王毅表示，當今國際形勢變亂交織，挑戰層出不窮。在兩國元首戰略引領下，中法關係穩健前行，為不確定的世界提供了寶貴的穩定性。站在時代的十字路口，中法作為獨立自主大國，應當承擔起自身責任，以兩國元首共識為根本引領，堅持相互尊重、合作共贏、交流互鑒，構建「穩定、互惠、開拓、向上」的中法全面戰略夥伴關係，以中法關係的積極向上引領中歐關係行穩致遠，共與推進國際社會的團結進步。

王毅說，60年前，中法做出建交政治決斷，打破冷戰藩籬，推動了國際關係民主化和多極化進程。今天的世界再現分裂風險，時代呼喚中法重溫建交初衷，攜手維護聯合國核心作用，宣導和踐行真正多邊主義，抵制陣營對抗，共與應對全球性挑戰。明年是中法建交60周年，這既是里程碑也是新起點，對中法、中歐和世界都具有特殊意義。中方願與法方一道，落實兩國元首重要共識，夯實兩國民意基礎，持續釋放「後疫情時代」合作潛力，不斷鞏固政治互信，推動兩國全面戰略夥伴關係邁上新台階。中方歡迎更多法國企業來中投資興業，也希望法方為中國企業提供更公平的營商環境。

伯納表示，法中在兩國元首引領下建立全面和具有全球意義的戰略夥伴關係，為世界和平穩定做出了貢獻。法方重視發展對華關係，重視中國在世界上的地位作用，對中國經濟有信心，無意限制中國發展。2024年法中建交60周年是兩國關係鞏固和再出發的重要契機。

法方願與中方共與規畫好慶祝活動，深化各領域合作，加強人文交流，增進相互瞭解，為兩國人民帶來更多福祉。面對世界分裂的風險，法中應加強合作，發揮安理會常任理事國作用，引領方向，促進團結，應對挑戰。雙方可就可持續發展、生物多樣性、應對氣候變化等事關全球利益的問題密切協調，加強南北交流，促進東西對話，實現世界共與發展。法方將繼續堅持一個中國原則。

雙方就中歐關係交換意見。王毅強調，中歐是夥伴，不是對手，雙方共與利益遠大於分歧。中方視歐方為多極化世界中的獨立和重要一極，雙方關係有著內在邏輯和強勁動力。希望歐方以更加務實理性態度開展對中合作，避免外來干擾，確保相互開放，推動雙方關係穩定發展。伯納表示，法方致力於推進歐中合作。歐中可就國際熱點問題加強協調，向世界展示雙方能夠共與發揮重要作用。

雙方還就烏克蘭危機、以巴衝突、氣候變化、人工智慧等議題交換了意見。