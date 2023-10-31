論伴娘，該人物是一場婚宴中重要的選擇，擇對可讓婚禮順心順意，然而一旦錯選將恐留心裡難以抹去的深刻陰影。日前一名新婚人妻於網路發文，與網友分享自己一段不愉快的婚宴經歷，她花費將近5萬請來好友作為伴娘，本想著婚禮有好友相伴、幸福倍增；未料對方不僅全程狀況外，甚至還留下種種離譜行經落親友口舌，令網友困擾不已。

該名女網友於Dcard以「伴娘在婚禮中親熱—找朋友當伴娘之前請三思」為題發文，表示她結婚找來這名友人當伴娘，是出於對方曾邀請她去家中年夜飯，也因此將她視為摯友相待，卻在婚禮結束後無奈感慨，「找了對方當伴娘，才知道一切都是美麗的誤會。」

原Po進一步指出，她最初一共找來兩名伴娘，並為這兩名友人挑選知名品牌婚紗量身訂製伴娘服，光一件伴娘服已花費將近4萬元；至於妝髮部分，她則表示除了高跟鞋外，其餘穿著用物幾乎全包，找來的團隊也非常優質，未料該白目伴娘卻反問「可不可以穿T shirt跟球鞋牛仔褲來」。

另，原Po更直指婚宴當日，該名伴娘不僅未能充分發揮作為新人助手的功能，除了宴席間不斷與男伴親密緊貼，過程中甚至一度不見人影，直至她後來從他人口中聽說「把未婚夫帶入新娘房，並且在新娘房沙發區跟對方親熱自拍」，種種荒唐行徑，令她瞠目結舌。

最後，原Po也強調分享這篇文章，僅僅想向眾人分享婚宴心得，並勸找朋友當伴娘前敬請三思。該貼文一經曝光，網友也紛紛留言表示，「拍拍妳也恭喜因此認清一個人，給力的伴娘一個就夠了」、「既然她都沒起到什麼作用，可以讓她把伴娘服錢給妳」、「伴娘服一件快4萬也太誇張」。