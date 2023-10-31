2023年許多大型科技公司之獲利出現復甦，惟反映至金融市場表現上，今年人工智慧(AI)引發市場關注，舉凡與人工智慧(AI)相關之個股均大幅上漲，例如輝達(NVIDIA)因其生產的高效能圖形處理器(GPU)廣泛運用於人工智慧，令其股價在過去12個月內幾乎上漲了4倍；事實上，今年標普500指數大部分的漲幅均來自7檔與人工智慧相關的股票所形成。儘管人工智慧(AI)具有長期成長趨勢，然而今年之股價上漲主要來自資金面之推動，並非實質之獲利面，投資人應留意其股價評價面已過高，並將焦點轉向其它更具基本面支撐之科技公司。

高利率環境對科技股之評價而言是一阻力，此意味著企業獲利品質及現金流為股票上漲的主要驅動力。過去低利率環境下，投資人對獲利品質的重視度較低，因為折現率對科技評價的影響較小；然而高利率環境下，較高的折現率意味著投資人強調獲利穩健性，及合理的評價面。

富達投信認為，美國以外之其它地區科技股更具評價面吸引力，例如歐洲跨境電商支付企業Adyen、線上訂位系統Amadeus、及協助企業管理解決方案之軟體供應商SAP等，其在全球具有強大之領導地位，且評價面較低；此外，某些科技軟體公司能協助計算碳排放，讓企業資源更有效運用，例如Autodesk可為建築業設計軟體，並優化能源使用，減少資源浪費並建立循環經濟。再者，新冠疫情後，民眾之生活習慣改變，部分科技企業，如Spotify和Netflix仍有持續性需求，而Airbnb等公司則在疫情解封後，需求大幅復甦，這些企業將持續提供消費者重要服務。