婚禮宴客，不管是路邊辦桌還是五星級酒店高檔餐，講究的就是風光體面，菜色絕對不能丟臉，否則就會被認為極度失禮。但各地風俗民情不同，近日大陸武漢的一場婚宴，竟然是在酒店內發給每人一個10元人民幣(約40元台幣)餐盒，讓在場賓客統統傻眼，也引起民眾議論。

根據當事人上網抱怨，他去武漢吃喜酒，舉辦在豪華的酒店內，餐桌上卻沒見到豐盛的菜餚，反而是簡陋的外訂購的餐盒，大概就是一般外面10～15元人民幣，讓現場賓客個個面有難色。

根據當事人PO上網畫面，便當不但用最簡單的塑膠餐盒，菜色基本上都是肉菜，還有一個荷包蛋，現場完全沒有酒水，現場人士見到這一幕哭笑不得，只能感嘆入境隨俗。

但是當地網友反駁，這個地方是應城，市區和鄉下不同，在市區習俗是晚上吃、中午吃便當應付，「喜事在農村都是2～3天，早餐6～8個菜，中餐和晚餐10～16個菜不等，在應城市可能是由於商品房，不像農村一樣拉個棚子就可以擺酒席，所以都選擇在酒店舉行婚禮」。