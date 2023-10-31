針對近期網路傳播「下班經濟學」影片，談及政府賣掉台積電42%股份、政府應花新台幣5.5兆把台積電全買下來等片段；國發會今天晚間指出，影片的訊息錯誤且評論聳動，呼籲勿輕信來源不明的重製影片，近8年是台積電及國發基金表現最亮眼的時刻。

國發會晚間在臉書發文指出，網傳影片經查證比對，為風傳媒2018年10月「上班經濟學」網路節目片段，經後製者刻意加上「當家的敗家」、「民進黨政府這6年搞掉台積電」、「半導體拜拜」等聳動文字，意圖誤導民眾。

國發會提出關於國發基金持有台積電股票「4個事實」，第1個事實是國發基金持有台積電股數持續增加，2016年以來國發基金並未釋股台積電，最近一次編列預算釋股為2014年、但未通過，且2016年至今是台積電及國發基金表現最亮眼的時刻。

國發會說，國發基金1986年成為台積電創始股東以來，持股數從6653萬股成長到16.537億股，主因是台積電持續成長、股份增加，但也讓國發基金持股比例、相對降低至6.38%；且政府若全數買下台積電，會讓台積電成為國營事業，反而不利提升公司競爭力與經營彈性。

第2個事實是自2016年以來，國發基金並未釋股台積電。自1992年原始股東菲利浦公司行使買回後，國發基金僅於1998年至2005年間，因應國際情勢及政府財政調度而釋股，2016年至今也未再釋股；國發基金目前仍是 台積電單一最大股東，持續扮演協助長期穩定經營的角色。

第3個事實，最近一次編列預算釋股是2014年馬政府時期，為因應政府財政吃緊，預計約釋股1.77億股，編列新台幣213億4694萬「歲入」，但立法院審查預算時，被朝野立委反對，預算刪除後並未出售股票。

第4個事實是2016年至今，是台積電及國發基金表現最亮眼的時刻。國發基金表示，台積電持續成長、獲利表現亮眼，股價從2016年5月20日的148.5元至2023年10月27日股價已成長至533元；且近8年台積電配發給國發基金的股利達1173.69億元，為台積電成立以來、累積至今配發給國發基金股利總額的68%，同時國發基金近7年盈餘也高達1371.42億，績效表現亮眼。