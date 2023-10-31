梅西與妻兒合影。（美聯社）

Ocho veces ganador, un solo nombre: MESSI ⭐️ #LION8LdOr pic.twitter.com/JE26Myx4Q8 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 30, 2023

足球巨星梅西（Lionel Messi）31日一如外界預期獲選2023年金球獎（Ballon d'Ors），這是他生涯第8度獲獎。綜合梅西過去一年的表現，最耀眼的莫過於率領阿根廷在卡達世足賽摘冠，這是梅西生涯首度在世足摘冠，也是他封神之路的最後一里路，改寫多項世足紀錄，他的10號阿根廷球衣（贊助商Adidas）一度賣到缺貨。

儘管上季進球數不如英超前鋒哈蘭德（Erling Haaland），梅西仍以世足賽的精采表現當仁不讓摘下最大獎，競爭者包括他的前隊友姆巴佩（Kylian Mbappe），姆巴佩與法國隊在世足決賽輸給阿根廷。哈蘭德獲頒穆勒獎（最佳前鋒獎）實至名歸，他效力的「藍月亮」曼城獲選最佳男子足球隊。

梅西說：「感謝所有投票給我的人，以及我的阿根廷國家隊隊友、教練團成員。我還要恭賀哈蘭德與姆巴佩，這是個精彩的一年，我永遠不會忘記。」梅西領獎時提到自己足球生涯唯一的缺憾就是世足賽冠軍，他感謝妻子一路支持他到摘冠圓夢，也感謝他的美國新東家邁阿密國際，接下來他要休假1個星期好好享受。

金球獎是由足球權威雜誌《法國足球》頒發，一度與FIFA國際足總頒發的世界足球先生合併為國際足總金球獎。梅西獲獎8次是史上最多，其次是C.羅納多（Cristiano Ronaldo）5度獲獎。