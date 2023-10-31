南韓影帝李善均被爆涉嫌吸毒後，南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍）也捲入此風波，昨(30日)透過律師二度發聲明，表示將對造謠者提告，沒想到稍早又發出第三度聲明，將在下個月6日前往仁川警廳接受調查，藉此還給自己清白。

GD被爆涉嫌吸毒後，先是發聲明強調沒有吸毒，接著發表第二次聲明，除了再次否認吸毒，更表示願意進行毛髮及尿液檢測，藉此釐清真相，還給自己清白，對於被娛樂記者爆料他不惜花費10億至20億韓元（約新台幣2500～5000萬）的天價，委託大法官出身的律師辯護，GD委任律師金秀賢（音譯）駁斥這類報導全是子虛烏有，並將對造謠者提出告訴。

據韓媒《JTBC NEWS》報導，GD稍早透過律師發布第三次發聲，他表示將在下個月6日親自赴仁川警廳，接受毒品犯罪科調查，委任律師金秀賢更再次強調，對於推測性報導，以及刻意散布謠言，導致GD名譽受損的部分，將會採取強硬措施，不願意縱放此惡意行為，對此，警方表示即便GD有意願主動接受調查，最快也要在下周才會進行傳喚。

仁川警廳毒品犯罪搜查組調查李善均及GD涉嫌吸毒案，據悉依照不同毒品管理法偵辦，像是李善均涉嫌大麻和精神藥物類，GD則是毒品類，包括古柯葉、罌粟等類，不過警方尚未明確公布兩人吸食種類。

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