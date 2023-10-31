大陸女星迪麗熱巴擁有精緻五官以及傲人身材，剛出道就獲得「新疆四美」之一，深受許多粉絲喜愛。近日她登上大陸熱門綜藝節目《花兒與少年》得到許多關注，不過她在回看自己節目中的鏡頭時，吐槽節目組截醜圖，表情非常嫌棄，畫面播出後被網友批評，與其關注美貌不如多改進自己在節目中的表現。

在《花兒與少年》番外節目中，當時的場景是辛芷蕾提出希望迪麗熱巴當導遊，節目組便貼了一個她的頭像在旁邊。從截圖來看，熱巴這張截圖臉型拉長，五官明顯變形，兩頰肌肉走向扭曲，法令紋等紋路也很深。迪麗熱巴見狀馬上吐槽：「為甚麼要截那樣一張圖啊？」，後製組直接上字幕表示：「這就改」，並立刻更新了畫面，換了一張熱巴戴墨鏡的側面圖，但完全看不清面部輪廓。

許多網友看到她的吐槽，表示她的長相本就如此，認為31歲的她五官是不抗老的，還有網友認為她的五官太大，需要高強度打光才行。當然，也有網友覺得迪麗熱巴可以增加點體重，過瘦也容易看起來乾癟。

此外，迪麗熱巴的綜藝感也被網友吐槽，很多網友覺得她很拘謹又放不開，在當事人回看反應中，節目組往往會截取一些好笑的反應當笑點，而迪麗熱巴只注意到自己的圖醜不醜，對節目效果可能比較不在意。《花少》開播以來，迪麗熱巴總被吐槽「無聊」，觀眾認為即便把她的鏡頭全部刪光，也不影響情節推進。