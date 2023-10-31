以色列總理尼坦雅胡30日晚間表示不會停火，稱現在是「戰爭時刻」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨（30）日晚間明確表示不會停火，強調會對抗野蠻勢力「直到勝利」，他引用《聖經》，稱現在是「戰爭時刻」。

以哈衝突進入第25天，《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以色列總理尼坦雅胡昨日晚間在一場外國媒體的記者會上表示：「我想針對停火一事明確表達以色列的立場，如同美國不會在珍珠港被轟炸後、或是911恐怖攻擊後同意停火，以色列也不會同意中止與哈瑪斯的戰爭。」

他說在經歷10月7日的恐怖攻擊後，要求停火等同於要「以色列對哈瑪斯投降，對恐怖主義投降，對野蠻行徑投降，那不會發生」。

尼坦雅胡也引述《聖經》「傳道書」（Ecclesiastes）的經文「和平有時、戰爭有時」，強調「現在是戰爭時刻」，呼籲所有人在文明及野蠻之間選邊站，形容哈瑪斯7日對以色列的突襲是二戰納粹大屠殺以來最兇殘的行徑，稱哈瑪斯在父母面前屠殺孩童，將人活活燒死、姦殺婦女、斬首男性。

他也向那些尋求以色列停火的國家喊話：「以色列會對抗野蠻力量直到勝利，我希望並祈禱全世界的文明國家會支持這場戰鬥，以色列的戰鬥就是你的戰鬥。」

另據半島電視台（Al Jazeera）報導，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）昨日被問及美國為何在聯合國大會表決人道停火決議時投下反對票，他表示美國不認為以哈之間現在停火是「正確答案」，現在停火只會「有利於哈瑪斯」。

哈瑪斯武裝分子7日跨境突襲以色列南部，釀成逾1400人喪命，不過據加薩走廊衛生部統計，7日以來，以色列的報復空襲已造成當地超過8300人死亡。