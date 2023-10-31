北市警保安大隊舉行萬聖節變裝暨識詐宣導活動。（圖 / 台北市保安警大隊提供）

台北市松山區自強里居民於昨（30）日下午舉辦萬聖節嘉年華活動，吸引上百名親子共同參與變裝遊行。現場可見，小朋友們創意扮裝，手提可愛南瓜提袋沿途討糖，童言童語高喊：「警察叔叔，不給糖就搗蛋哦！」員警聞聲到場，發放糖果、餅乾與孩子們同樂，更同步實施「識詐」宣導，以期有效提升反詐騙意識。

自強里孩童至北市警局保安警大隊參加萬聖節活動。（圖 / 台北市保安警大隊提供）

北市保安警察大隊指出，因應近期詐騙案件推陳出新，識詐觀念應從小紮根做起，更同時配合政策推展「新世代打擊詐欺策略行動」四大面向：識詐、堵詐、阻詐、懲詐，三減目標：減少接觸、減少誤信、減少損害，有效提醒參加校慶貴賓、家長及莘莘學子，培養「識詐」意識，全方位降低詐騙案件發生。

最後，北市保安警察大隊提醒民眾，如接獲詐騙電話及簡訊，千萬記得「不貪心」、「不匯款」、「冷靜查證」，民眾隨時可撥打警政署反詐騙專線165或110報案電話，以確保自身的財產安全！