神舟十六號載人太空船返回艙成功著陸

大陸人民網北京10月31日報導，據中國載人航太工程辦公室消息，北京時間2023年10月31日8時11分，神舟十六號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸，現場醫監醫保人員確認太空人景海鵬、朱楊柱、桂海潮身體健康狀況良好，神舟十六號載人飛行任務取得圓滿成功，也標示太空站應用與發展階段首次載人飛行任務，圓滿成功。

7時21分，北京航太飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟十六號載人太空船軌道艙與返回艙成功分離。之後，太空船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離，返回艙成功著陸，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並抵達著陸現場。

神舟十六號載人太空船於2023年5月30日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。作為首批執行太空站應用與發展階段載人飛行任務的太空人乘組，3名太空人在軌駐留154天，期間進行了1次出艙活動和中國太空站第四次太空授課活動，配合完成太空站多次貨物出艙任務，為太空站任務常態化實施奠定了基礎。

此次任務是中國載人航太工程進入太空站應用與發展階段的首次載人飛行任務，在太空人乘組和地面科研人員密切配合下，開展了人因工程、航太醫學、生命生態、生物技術、材料科學、流體物理、航太技術等多項太空科學實（試）驗，在太空生命科學與人體研究、微重力物理和太空新技術等領域取得重要進展，邁出了載人航太工程從建設向應用、從投入向產出轉變的重要一步。