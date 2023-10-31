美國愛荷華州不到3個月後將舉行共和黨總統候選人提名選舉，媒體今天公布的民調顯示，前總統川普依舊遙遙領先其他對手，前駐聯合國大使海利與佛州州長迪尚特並列第2名。

愛荷華州黨團會議將於明年1月15日登場。路透社報導，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）上週與「狄蒙紀錄報」（Des Moines Register）和有線電視業者Mediacom一起進行的民調顯示，川普的支持率領先海利（Nikki Haley）及迪尚特（Ron DeSantis）近30個百分點。

儘管官司纏身，川普在愛荷華州仍展現高人氣。這位共和黨籍前總統面臨4項刑事與3項民事審判，有些與他試圖推翻2020年敗給民主黨籍拜登的大選結果有關。不過，仍有65%的受訪者認為，川普可望在2024年11月大選中擊敗尋求連任的拜登。

執行民調的謝爾澤（J. Ann Selzer）說：「他仍是最具優勢的參選人，他的支持率實際上從8月就開始攀升。」

根據這項10月22日到26日執行的民調，在可能參加黨團會議的404名愛荷華州人中，有43%會選擇川普作為第一人選，有16%會選擇海利，另有16%會選擇迪尚特，誤差幅度為正負4.9個百分點。

這份民調對迪尚特而言是令人擔憂的跡象，因為他投入在愛荷華州競選的時間與資源都比其他參選人多。同一份民調結果卻令海利感到鼓舞，她在兩次辯論中表現頗受好評，支持度上升。

川普在最新民調中領先27個百分點，表現比8月份強勁，當時民調顯示他領先迪尚特23個百分點。許多共和黨人說，他們認為川普面臨的指控具有政治動機。

這項民調是在前副總統彭斯（Mike Pence）週末退出選戰之前進行。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1121031