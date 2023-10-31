為打擊詐騙及提醒民眾防詐意識，刑事警察局此次特別與百萬Youtuber「HOOK」合作，透過警方密錄器視角，實地走訪銀行窺探警察阻詐第一現場，並藉由臨櫃轉帳虛擬貨幣，實測國泰世華銀行行員及警方的機智反應，拯救沉睡在詐騙集團溫床的客戶，成為真正的「詐騙絕緣體」。

刑事局統計，今年1月至8月全國金融機構臨櫃攔阻金額達48億餘元，其中國泰世華銀行攔阻件數991件，攔阻金額達7億餘元，居各金融機構之冠，顯示臨櫃攔阻工作著有成效。

在HOOK的臨櫃轉帳實測影片中，國泰銀行行員聽到關鍵字「投資」、「虛擬貨幣」、「網友」等關鍵字，馬上提高警覺及應變，詢問HOOK與對方是否熟識及近期與受款人資金流通相關細節，並且通報上級長官及警方到場協助查證，以確認轉帳人是否涉及遭詐騙之情形，避免民眾財損，可說是相當機警。

而警方到場後也對於HOOK的轉帳對象、金額、轉帳方式、金流、聯繫方式等重要資訊進行了解，一旦發現有詐騙之虞，立即告知風險，保護民眾財產安全。

刑事局指出，過去銀行長期持續對攔阻詐騙案件逐案分析，國泰世華於近期成立反詐小組，透過數據、資訊及人員管理等多面向之整合，共同協作，與政府共同打擊詐騙，對社會展現企業責任之決心，同時，特別提醒投資要循正規投資管道，防止民眾誤入假投資陷阱。

刑事局呼籲，如何成為「詐騙絕緣體」，最重要的是養成「網路零信任」的習慣，詐騙集團詐騙手法推陳出新，平時多涉略防詐要領，相信專業、放慢速度，聽取警察人員及銀行人員專業建議，仔細停看聽，思考並多方查證，才能與詐騙絕緣。