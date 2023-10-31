國民黨、民眾黨30日召開政黨協商會議，2024總統選戰走勢備受矚目。長期研究台灣選情的日本政治學者小笠原欣幸也給出最新分析，《產經新聞》昨（30）日報導，小笠原欣幸認為，在野黨即便沒有在總統「藍白合」，但應也會共同努力爭取立院席次，選後極有可能主導立院。

小笠原在臉書稱，一句話總結對當前選情的看法，「我覺得民進黨總統參選人賴清德贏的可能性大，但民進黨喪失立法院過半數的可能性也大」，而他的詳細內容則以受訪的模式刊載在《產經新聞》。

針對小笠原的分析，《產經新聞》報導提到，過去一個月以來，反對派陣營透過藍白合的談判，成功吸引到輿論的關注，同時也加大了社會對政黨更替 (下架民進黨)的討論，此舉讓賴清德的魅力變得較不明顯；再者，民進黨的立法委員爆出桃色負面新聞，也讓綠營陷入被動當中。

該報導還提到，在兩岸關係方面，由於藍白兩黨的總統參選人也訪問美國，並強調美台關係的重要性，此舉讓民進黨在對美政策優勢變得較不突出。然而，報導強調，賴清德的支持度依然與第二名保有一定的領先，再加上在野整合陷入困難，這也讓賴在此次大選依然有優勢。

不過《產經新聞》也提到，國民黨、民眾黨進行了有效的「損害控制」，即便沒在共同推派一組總統候選人達成共識，但也沒有陷入談崩的狀況，兩黨將合作擴大到立委選戰，並且打出選後組織在野聯盟的構想，盡可能維持支持者的期望，「因此在藍綠競爭的選區，國民黨都被視為朝有利的方向。」

《產經新聞》提到，2024的總統、立委候選人將在11月展開，如果照眼前的態勢發展下去，民進黨政權會持續，在野黨有望掌握立法院多數席次左右政局，但選民是否會接受行政、立法權相持不下的情況，並改變投票行為還值得觀察。另報導也提醒，若中東戰事升級，也有可能對台灣選戰產生意想不到的影響。