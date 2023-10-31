民進黨立委趙天麟日前爆出不倫戀，後退選高雄市第6選區立委，由同黨高雄市議員黃捷跨區接棒參選，引發外界熱議。對此，國民黨前立委蔡正元分析，民進黨會找黃捷，是因她年輕、有機會拉回因趙天麟不倫戀流失的婦女票，且反韓立場鮮明，他預言，要是藍白再不合作，要打敗黃會是件難上加難的事。

由於《民視》前董座郭倍宏的參選，導致高雄市第6選區泛綠分裂，有觀點認為，國民黨立委參選人陳美雅有望獲勝，如國民黨台北市立委參選人羅智強分析，黃捷在陸戰敵不過陳，在空戰上也討不到便宜，此外，高雄市第6選區中有文教區，趙天麟的緋聞恐會對選情造成影響。

蔡正元昨（30）日在政論節目《新聞大白話》表示，黃捷最初是時代力量籍，但因為打韓國瑜有功，因此被民進黨吸收。他指出，民進黨會選擇派黃捷的原因，首先，是趙天麟的不倫戀讓婦女票跑光了，所以一定要找個女生，把這些流失的票拉回來。

再來，民進黨害怕，萬一民眾黨總統參選人柯文哲替國民黨站台，會使當地年輕人投給藍營，所以才找了年輕的黃捷參選。第3，高雄市「反韓」與「擁韓」力量仍在運作當中，但在第6選區，「反韓」的力量遠大於「擁韓」，因此，民進黨自然會找作為「反韓」指標人物的黃捷來選。綜合以上因素，蔡正元預言，要是藍白再不合作，要打敗黃捷將會是件難上加難的事。