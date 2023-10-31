今年10月20日，日銀總裁植田和男重申日本央行立場，有鑑於日本經濟和通膨前景的不確定性，將「耐心」維持寬鬆貨幣政策，美元兌日圓一度升破150水準後回落。野村資產管理認為，日本成為全球少數籌碼乾淨、物美價廉的市場，吸引外資加碼投資，自2004年以來，日本企業盈利增速與美國相當，在2023財政年度，日本企業盈餘成長強勁，年增率預估值持續獲得國際機構的上調，加上日圓走貶，儘管全球股票市場出現回檔修正，投資人受到日本企業財報強勁的激勵，日股表現相對強韌，從總體基本面來看，日股向上走勢仍具持續性，現在是布局日本基金的好時機。

日本晶片設備業者國際電機（Kokusai Electric）10月25日在東京證交所（TSE）掛牌，野村資產管理表示，這是日本5年以來，規模最大的一次IPO（股票初次公開交易），可望成為2023年下半年的IPO市場亮點。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，今年以來截至9月底共74家公司上市，去年同期(Q1~Q3)IPO件數共計56件，上升32%，此外，IPO、增資發行以及可轉債發行總額大幅增加 343%至237億美元，日本發行上市制度不斷優化、審核效率及上市企業品質皆顯著提升，已經為日本資本市場注入新動能。

目前日本利率超低，日股飆升至33年高點及日本公司已開始更有效地管理資本的跡象產生鼓舞，提供日本IPO發行量強力動能。今年3月東京證交所頒布新規定，要求上市公司提高企業價值、重視股東與資本效率，改革目標是希望公司管理階層更加重視資產負債表上的資金成本和盈餘能力，而不僅僅是損益表上的銷售額及利潤，公司應向投資人充份揭露公司重大政策、目標及細節，讓投資人能夠進行評估，並與投資人進行溝通，在股權結構方面，外國投資人和投資信託加總比重，與日本的上市公司和金融機構持股加總比重約莫相當(約40%)，讓公司治理變得更加透明，有助於提高外部投資人參與意願。