從國內目前十檔20年期以上美公債ETF來看，近期績效表現普遍出現回升趨勢，截至10月27日，近一週平均漲幅來1.66%。

永豐投信指出，美國升息循環何時結束的變數仍多，短期而言，利率政策尚不易即刻下降，利率敏感度較低的短天期債券宜適量佈局，但拉長時間來看，美國降息趨勢依然未變，長天期公債更已進入了嚴重超跌階段，建議中長期投資人把握長線價格甜蜜點，開始擇機分批佈局。

周彥名分析，經歷這波強力升息後，所有投資人都在等待「美國降息」這個超大利多，只要一進入降息循環，債券投資除了既有的債息收入，又能搶佔資本利得的額外機會，等於兩頭受惠。此外，烏俄戰爭持續延燒，中東衝突更有擴大態勢，地緣政治風險升高下，預料有更多避險買盤進駐美債。

相對於股票波動性較大，債券經常被視為相對穩健的資產，只要發行者不違約，債券投資人可固定取得債息。其中，美國公債由美國政府擔保，違約風險相對低，也是全球各大法人及主權基金投資佈局的基本配備，因此每逢市場不確定性提高，債券市場即是全球投資人的重要避風港。

周彥名說，一般人參與美國長天期公債，美國長債ETF是一條簡便的投資管道，不只能為投資人帶來固定收益，更兼具投資門檻低、資訊透明、稅負等優勢，有鑑於高利率環境仍會持續一段時間，股市高成長股的評價空間將相對限縮，因此建議投資人將部分資金配置於債券ETF，讓手上資金能做更有效運用。