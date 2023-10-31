一名男子大學讀電機系，卻對電機沒興趣，畢業後不想從事工程師工作，問網友是否有其他出入？不少社會人士表示，電機系畢業並非只有工程師一途可走，可應徵電子資訊產業的專案管理或業務，還說不少大廠都很缺這2類人才，且是非常重要的職務。

原PO昨（30）日於PTT八卦板指出，國家培育半導體人才，電機系招生增加，大學雖然讀電機系，但他對電機沒有興趣，問畢業後除從事工程師工作外，還有哪些職業可以選擇？

貼文上線，多數人提到可到資訊產業擔任專案管理或業務，「我很多電機系畢業的同學也不喜歡當工程師，他們現在在資訊業大公司當專案管理或是業務，都做得非常好」、「專案控管與業務也非常重要」、「去電子資訊產業當業務或專案管理啊！大公司都很缺這些人才。」

其他人則建議原PO考公職，「不喜歡電子零件，可以考台電」、「可以考高考3等公務員」、「我朋友去當律師」、「其實出入很多，還是看你個人興趣。」