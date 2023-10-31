網路上流傳一則疑似校園鬥毆影片，引起民眾恐慌。根據影片內容，疑似台中某所國中一名男同學放學時，竟拿著兩把手槍，口飆三字經在校園門口對同學嗆聲，當場還挑釁其它同學並動手打人，現場其他同學不但沒害怕閃避，竟還現場拍片，警方發現影片後，緊急傳喚鬧事的6人學生到案，並查扣空氣手槍2支，訊後將仍移送少年法庭。

這段離譜的影片，內容為穿著制服的六名男同學堵在校門口，其中一人手上還拿著短槍，見到同學就不斷挑釁，其中有人不理會，來遭尾隨追上用髒話怒罵，並用短槍指著同學，只見到其餘同學嘻笑鼓吹，還有不明同學遭毆打，參與的同學則是現場大笑，行為相當囂張。

由於現場沒人報案，但第六分局在網路巡邏時，發現這段校園霸凌影片，立即主動展開追查，2小時內火速將涉案6名少年全數帶回派出所，依法嚴辦。

據了解，是其中一名學生不滿學校不讓其參加畢業旅行，故意於放學時段在校門前鬧事，2小時內將6名少年全數帶回釐清案情，查扣空氣槍2支(無殺傷力)及手電筒1支，依違反社會秩序維護法及少年事件處理法移請偵辦。

警方呼籲，絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。