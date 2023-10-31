2024總統大選將至，在野整合進入政黨協商階段，日前傳出民眾黨總統參選人柯文哲想與前高雄市長韓國瑜搭檔，國民黨主席朱立倫26日則駁斥此一說法，更爆料柯是說「2個女生」，隨後也被爆出其中一位女生是國民黨智庫執行長柯志恩。對此，資深媒體人黃光芹證實，朱、柯首次會面時就傳出副手建議人選之一為柯志恩，來對抗民進黨總統參選人賴清德可能的搭檔、駐美代表蕭美琴，但黃光芹也爆料，指柯志恩曾提及有次和蕭美琴「共同泡溫泉」，當時蕭對柯志恩坦言較想待美國，不是很想涉入大選。

黃光芹昨（30）日在品觀點《觀點芹爆戰》中指出，朱立倫與柯文哲先前第一會時，不只談聯合政府、內閣制、用席次分配閣員等，連副手人選要提誰都有丟出來，其中之一的「女生」便是指柯志恩。

黃光芹認為，對照賴清德可能派出的副手蕭美琴，柯志恩同為女性，且符合本省人、形象好、是智庫、選過高雄市長、有國際觀又能言善道，若站上辯論台，也可與蕭美琴一拚。

黃光芹更爆料，柯志恩有次在節目中提到，她曾與蕭美琴兩人「坦誠相見」泡溫泉，當時聊到大選，蕭美琴透露比較想待在美國，不想回台灣參局。黃光芹直言，柯、蕭兩個人能像姊妹淘交談，未料卻不約而同被搬上2024總統大選檯面上。