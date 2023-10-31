一名女網友昨（30）日在論壇發文指控，表示自己前一天扮成兔女郎到桃園萬聖城玩，當天巧遇一名「羅姓藝人」搭訕想拍照，怎料女子明確表態拒絕後，這名「羅姓藝人」還是走到她面前猛拍並囂張挑釁，讓女子氣得報警，整件事也因此曝光，她也公開了「羅姓藝人」照片。

有名女網友昨在論壇Dcard上發文指出，10月29日穿著兔女郎裝和友人到桃園萬聖城，期間「羅姓藝人」突然冒出來詢問：「欸，可以拍你們嗎？」該網友當下禮貌拒絕，豈料3分鐘後，羅某又跑到她們面前，舉起手機對著女子拍，還挑釁大喊：「這是公共場合，所以我都可以拍照，懂嗎？懂不懂啦！」這時同行友人反應很快的擋在鏡頭前，該網友透露羅某拍完後就往回奔，而她愣了5秒後舉起手機拍了一張照片，並回頭喊：「肖像權有沒有聽過啊？」而她直呼當下真的嚇傻，既委屈又無奈。

後來該網友決定到活動現場的警察帳篷那報案，結果女警竟然說：「是喔，哈哈」，網友於是再次表達要報案，希望警方能派員到那附近巡邏，「他應該還在那邊，希望別的女孩子不要再發生這種事。」說完女警才比較認真對待此事，說有派員警去附近巡邏了。

該網友透露自己和警方另外約了時間要去做筆錄，而警方也有問她是否要提告，但她因為無法負擔提告，決定先在警局留下紀錄，再發文詢問大家意見。

貼文一出，網友紛紛驚呼：「那個藝人和警察都超沒基本常識和素養」、「原PO居然能知道他是誰，如果是我路上遇到只會以為是噁爛怪大叔」、「他女兒都結婚了誒，好扯」、「覺得警察那段超傻眼，怎麼可以對性騷擾的意識這麼低…而且還是女員警」、「好不紅的藝人」、「天啊居然是他，大部分低卡用戶都能當他女兒了吧」