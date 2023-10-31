男性很在乎自己的生殖器的長短大小，網路鄉民常提到30公分起跳，讓30公分成為標準配備數字，但泌尿科醫師表示，根據統計，台灣男性陰莖平均長度為10.78公分，但硬度才是真正影響性福的關鍵。至於全世界具有最長陰莖的人是一名墨西哥人，竟然長達48公分，但被判定是殘障。

泌尿科醫師白彝維在臉書粉專「維尚泌尿科診所」表示，根據《英國泌尿醫學期刊》的統計，男性小弟弟平均長度為10～15公分，周長約11～12公分；根據統計，台灣男生平均為10.78公分。其實，大部分男性只要能持續維持硬度，尺寸大小都是堪用的。

他表示，硬度不只牽涉性功能，更與健康息息相關。因為正常勃起有兩大要素，一為健康的血管、一為神經傳導，只要缺一都可能導致勃起障礙，真實反映心血管問題或缺乏男性賀爾蒙，也因此被視為慢性疾病的參考指標之一，所以有勃起障礙請不要拖延，應儘速讓專業醫生診斷，恢復健康。

泌尿科醫師高銘鴻也曾表示，心臟病、糖尿病、高血壓等慢性病患者，因為血管和神經傳導出問題，就有可能造成勃起障礙，因此，愈來愈多人將勃起障礙視為慢性疾病的參考指標之一，反映的可能是心血管問題或者缺乏男性荷爾蒙。此外，壓力、憂鬱、焦慮等等因素也會影響，因此勃起有困難時應該就醫，如果生理功能沒問題，就應該考慮心理因素。