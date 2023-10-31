馬來西亞資深男星馬德魯（Badrul Muhayat）驚傳猝死，陳屍在民宿中，享年55歲，家屬悲痛證實；據悉，馬德魯原預計在今年12月與妻子諾哈雅（Norhayati）補辦婚宴，如今傳出噩耗，讓妻子與家人難以接受。

根據《星報》報導，馬德魯28日原要出席一場嘉年華活動，妻子諾哈雅上午到房間叫他起床，但馬德魯卻毫無反應，身體更呈現冰冷狀態，而在救護車抵達後，馬德魯被證實在睡夢中身亡，但確切死因還待進一步調查釐清，目前遺體已運送至醫院解剖，而家屬將在警察調查完畢後，把遺體運回老家安葬。

對此，巴德魯演員好友安妮在受訪時表示，自己是從巴德魯妻子口中得知噩耗的，她透露，巴德魯身體向來非常健康，也沒有罹患任何疾病，但她猜測可能是因近期活動過多，導致過勞才會累倒。

事實上，巴德魯在1992年獲得大眾電影演員Anugerah Bintang Pop BH（ABPBH）獎；感情方面，他曾有過兩段婚姻，而今年4月3度結婚，並決定於12月補辦婚宴，迎娶妻子諾哈雅，怎料卻在距離婚宴前1個多月無預警離世，讓家屬心碎不已。