吳自心表示，期交所今年初所訂的商品、制度、ESG及海外引資亮點計畫，在期貨業者協力支持推動下，可望在年底陸續達標。包括：一、商品面：12月將上市的美國費城半導體期貨，可協助交易人掌握全球新興科技類股交易機會；二、制度面：包括擴大店頭集中結算機制服務對象，進一步擴及結算會員之客戶及新增無本金交割遠期外匯(NDF)為集中結算商品，及偕同期貨業推動強化夜盤風控機制共同應對全球金融市場波動、納入黃金及個股選擇權適用動態價格穩定措施，使所有商品均適用此機制、建置期貨商使用斷線後撤銷買賣申報機制，以降低期貨商遇斷線所產生的營運風險等；三、ESG面：期交所配合主管機關發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」制訂相關規範，及與期貨公會共同制定編製與申報永續報告書辦法等，因期貨業者均能積極推動ESG轉型，主管機關原訂3年期的執行策略可提前在今年底完成；四、國際交流：期交所在疫後積極參與國際活動及與國際交易所及組織機構展開密集合作，引資已見成效。

今年適逢期貨市場慶祝開業25週年，這25年來，期貨市場開戶數由開業首年14萬戶成長至197萬戶，成交量由27.7萬口成長至去(111)年3.84億口，可交易商品達3百餘項，彰顯期貨市場已為健全資本市場重要的一環。另外，為展現期貨市場韌性，如ESG轉型及資通安全，主管機關也甚為重視。為達到2050淨零碳排目標，在資本市場部分，證期局已發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」並請周邊單位積極協助推動，期交所則負責執行深化期貨市場ESG工作；強化期貨業資安韌性亦是當前重要課題，證期局也請期交所研訂相關資安參考指引以強化資安防護機制、建立期貨商偵測網路駭客入侵預警機制以防禦駭客撞庫攻擊，以及持續檢討及修正資安通報機制等。

展望明年，吳自心表示，期交所將持續革新制度，提供市場穩健的交易環境，包括研議建置防範自行成交機制、建置交易人風險偵測平台及強化期貨商資安措施等，期交所將與期貨業者攜手創造臺灣期貨市場永續發展的最佳環境。