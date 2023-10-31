台北市大安區今（31日）驚傳墜樓意外，上午6時10分許，一名約40歲的男性，突於大安區一處工地墜落，附近住戶聽聞巨響，探頭查看發現有人墜樓，趕緊打電話報案；警消獲報後趕抵現場，男子已明顯死亡，警方目前已拉起封鎖線採證，至於男子身分及墜樓原因，仍待進一步調查釐清。

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