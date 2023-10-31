國民黨、民眾黨「政黨協商會議」昨天登場，由兩黨主席朱立倫、柯文哲針對2024藍白政黨合作事宜進行會商。儘管總統搭檔的議題因為二缺一、國民黨總統參選人候友宜未出席而沒碰觸，但對於「是否同意柯、侯在同一張選票上」？柯文哲鬆口表示，若有公平且雙方可接受的辦法就可以。

藍白合不合？2024有沒有總統夢？據悉柯文哲其實很糾結。面對至少是「三腳督」的態勢，在野陣營分裂，且侯友宜的民調之前一直是和民進黨的賴清德在伯仲之間的現實，做為一個小黨，柯文哲務實的想法是帶領民眾黨壯大，成為國會關鍵第三黨，不論藍綠誰執政，都有左右政局的實力。只是隨著「侯消柯長」，兩人支持度呈現麻花捲走勢，加上穩定有逾6成選民希望政黨輪替，「藍白合」就被一路推著往前走。

不過柯文哲只有一個「總統夢」，因為評估接任副手不會贏，而且民眾黨的選票會流失，直接衝擊不分區立委的選情，權衡得失之後，「那幹嘛要選」！因此，民眾黨始終堅持如果「藍白合」，必須採全民調方式，最終讓幕僚協商破局，進入政黨協商機制。不過，對於「侯、柯是否同一張選票」，也就是「侯柯配」或「柯侯配」能否成局？柯文哲倒是有了明確的表態。

只要是有公正，且雙方同意的辦法就可以，以時序進入11月，除了民調也沒有其他辦法了。不管是虛與委蛇，持續在國民黨搭建的合作平台唱「主秀」，「一分抗綠、二分和談、七分壯大」？還是真有誠意要合作，柯文哲至少不再堅持「排副」，讓歹戲還是有進度。當然前立法院長王金平的「善意」提醒，選總統要有資源，確實一語驚醒夢中人；畢竟，選台北市長和總統天差地遠，幅員和城鄉差距豈是以道里計。

儘管柯文哲核心幕僚認為，「40歲以下黏著度很高」、「選民是健忘的」，但據了解，為避免一旦出現「侯柯配」可能衝擊政黨票，民眾黨還是「超前部署」，設下四道防火牆，展開「固票」行動。首先就是唯一「全民調」，市話手機比例可以談，但只有全民調的程序才能讓侯柯或柯侯的組合師出有名，既然願賭就要服輸，這樣對彼此支持者都有交代。

其次，不分區安全名單列入對於淺綠以及年輕選民有認同感的黃國昌、陳昭姿；再者，對於選票有高度重疊的鴻海創辦人郭台銘頻頻釋出「橄欖枝」，除了希望吸納郭退選的票源，同時也保留如果藍白合破局與郭合作之可能性。

最後，柯文哲拋出打破新黨國、新威權、新潮流，要把國家還給人民；呼應民意的要求發動第三波的民主改革，政黨合作的目標是政黨輪替，團結一切可團結的力量，除了反對新潮流外，所有力量都可以來合作。柯文哲幕僚表示，新潮流在民進黨內搞得天怒人怨，「吃相難看」讓有些老民進黨員看不下去，其他派系則是擔心賴清德「難逗陣」，不論是正是副，這把手術刀無可避免會朝綠的選票切下去！