中國大陸常駐聯合國代表團代表張軍10月31日在安理會以巴局勢緊急公開會發言指出，第十屆緊急特別聯大以壓倒性多數通過決議，呼籲立即實現持久的人道休戰，促成停止敵對行動，這反映了國際社會的普遍呼聲。但令人遺憾和無法接受的是，以色列對國際社會的共同關切置若罔聞，進一步升級對加薩軍事行動，並正式宣布發起地面進攻。張軍呼籲，只要聚焦停火止戰、保護平民、避免更大人道災難這些最緊迫問題，安理會成員應該也能夠達成共識。

張軍表示，古特瑞斯秘書長警告，加薩民眾正面臨雪崩式的災難。加薩是全世界人口密度最高的地方之一，是一片被封鎖長達16年的土地。這裡的230萬無辜平民在狂轟濫炸中悽惶度日，水、電、食品、燃料供應已被切斷長達21天，過去的周末還經歷了近36個小時的通訊中斷。如任其發展，形勢將進一步失控，更大的人道主義災難將不可避免。

中方對正在生死邊緣掙扎的加薩民眾表示深切同情，也對處在懸崖邊上的中東和平進程深感憂慮。

——中方鄭重呼籲衝突方停止一切敵對行動，立即脫離接觸，實現人道休戰，全力防止局勢進一步升級。

——中方鄭重呼籲以色列作為占領方履行國際人道法義務，解除對加薩的全面封鎖，立即撤銷緊急疏散令，盡快恢復基本生存物資供應，防止更大規模人道災難。

——中方鄭重呼籲加大外交努力，推動被扣押人員盡快獲釋，並爭取由此開闢對話空間，讓危機重回政治解決軌道。

——中方鄭重呼籲對當事方有獨特影響的大國，摒棄自身私利和地緣政治考量，為制止戰爭、恢復和平作出一切努力。

張軍稱，以巴問題幾十年的歷史已經告訴我們，軍事手段不是出路。對平民實施集體懲罰換不來絕對安全，以暴易暴只會加劇仇恨和對立。呼籲衝突當事方摒棄對武力的迷信，致力於打破暴力循涵，實現共同安全。

張軍強調，加薩沒有防火牆，在加薩打一場可控戰爭的迷思是危險的。放任加薩戰事延續下去，很可能演變為吞噬整個地區的軍事浩劫。約旦河西岸、以黎邊境局勢已經拉響警報。呼籲所有擔憂衝突外溢的各方，都把努力放到推動加薩停火上來。

只要戰爭仍在繼續，就還會出現更多違反國際人道法的情況。如果沒有全面停火，再多的人道援助都是杯水車薪。加薩民眾需要的，不只是安理會重申國際人道法的重要性，重複無法兌現的保護承諾，而是恢復和平、維護法治、拯救生命的切實行動。

張軍指出，安理會已經就以巴局勢進行了幾次討論，不能說完全沒有共識。剛剛通過的聯大決議也為安理會指明了正確方向。面對當前十分危急的局勢，中方再次鄭重呼籲安理會加強團結、凝聚共識，盡快採取負責任、有意義的行動。相信只要聚焦停火止戰、保護平民、避免更大人道災難這些最緊迫問題，安理會成員應該也能夠達成共識。此時此刻，沉默意味著默許，不作為無異於開綠燈。全世界的目光正望向這裡，歷史將記錄我們的選擇。