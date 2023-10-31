中美兩國在南太平洋的政治角力持續，但近期情勢似乎出現轉變。澳洲一家智庫今發布報告指出，中國大陸對南太平洋日益減少的援助正在愈發流向其在當地的政治盟友，該地區對中國大陸信貸的需求下降，原因在於美國的盟友提供了更好的貸款協議。

美聯社報導，中國大陸2022年與索羅門群島簽署安全協議後，南太平洋的戰略競爭開始加劇，而該協議讓中共海軍可能在當地立足。而北京在索羅門群島和吉里巴斯於2019年與台灣斷交後，增加了對這兩個國家的援助。為對抗中國大陸的影響力，美國在當地增加了外交和經濟接觸。

澳洲雪梨的洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）31日在對南太平洋地區援助的年度分析中指出，中國大陸在當地14個依賴援助的島國的經濟影響力總體正在減少，因為美國盟友，尤其是澳洲提供了更好的貸款協議。

報告說，2021年中國大陸對這些島國的全部援助是2億4100萬美元，在2016年達到3億8400萬美元的高峰之後，對世界一些最依賴援助國家的資助和貸款持續下降。報告稱，這反映出以戰略變化來減少風險，鞏固政治關係，加強資本回報。

中國大陸2008年以來對太平洋的39億美元的援助，主要針對與北京有正式外交關係的國家，包括庫克群島、斐濟、密克羅尼西亞、紐埃、巴布亞紐幾內亞和薩摩亞。報告指，由於大陸只向部分太平洋國家提供正式開發融資，使它能夠在這些國家發揮巨大的作用，掩飾其在地區總體資助中的微弱作用。

報告指，中國大陸是太平洋地區第三大援助國，澳洲援助比例是40％，位居第一，第二是亞洲開發銀行（ADB）。中國大陸的援助比例在2008年後一直是9％。報導稱，太平洋國家政府對讓東加等國債務纏身的中國貸款缺乏興趣，是讓大陸援助下降的主因。

「很明顯的是，太平洋國家政府對中國大陸貸款的興趣，尤其是基礎設施貸款的興趣已經減少」，報告研究員杜克（Riley Duke）指，「北京正在被競爭擊敗」。報告說，中國大陸20年前在太平洋市場的基礎建設投資擁有1／3的份額，之後減少了一半。