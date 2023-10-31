【全程字幕】賴清德批不分區納陸配危及國安 柯文哲反酸綠委：身體力行親中舔共 @ChinaTimes

民眾黨擬提名陸配、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯列不分區，遭指有雙重國籍疑慮，民眾黨總統參選人柯文哲今天狠酸，他要請教民進黨主席、副總統賴清德，民進黨立委，身體力行親中舔共之後，還去參加外交國防委員會的召集人，請問民進黨要不要調查。

柯文哲今在「與哲同行三部曲」記者會受訪，被問起徐春鶯雙重國籍疑慮時表示，他個人一向主張公開透明，會讓徐出來面對媒體檢驗，這沒有問題。海選的精神，就是給每一個人機會，但是要自己出來面對各種檢驗。

他話鋒一轉說，倒是要請教賴清德，關於民進黨立委，身體力行親中舔共之後，還去參加外交國防委員會的召集人，請問民進黨要不要調查，要不要出來對社會大眾說明，這才是真正的國家安全危機。語畢，他又開口揶揄，「現場一片安靜。」

媒體再問徐是否有中國籍，柯文哲僅稱，海選計畫是給每個人機會，但是每個人要有能力通過檢驗，能夠通過檢驗過關，不能通過檢驗淘汰，只是民眾黨的一個精神，開大門允許大家進來，他絕對不會偏袒任何人，不要去為誰護航，每個人要為替自己辯護，會安排徐出來接受媒體訪問專訪都可以。