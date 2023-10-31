龍潭科學園區第3期擴建計畫爆發抗爭後，台積電決定放棄設廠，但竹科管理局仍以其他科技廠商有需求為由續行，引發反龍科3期擴建案自救會不滿，昨赴行政院抗議，以紙團代替雞蛋砸桃園市前市長、行政院副院長鄭文燦的照片。桃園市長張善政今上節目專訪也向所有政治人物喊話，「產業發展不是選舉話題，請回歸選舉政策」，另也透露桃園因龍科已有台積電廠區、加上北部水電資源較豐富，2大優勢仍有機會留住台積電。

張善政表示，民進黨不斷甩鍋說畫地範圍是竹科管理局負責決定，但竹科管理局隸屬於中央國科會，而地方政府只是搭建平台讓竹科管理局與企業做溝通。去年民進黨為了要拉抬市長選情，將龍科擴建、台積電要進駐等資訊放出來，居民在完全沒有預告下，臨時接獲通知未來自己的土地恐被徵收，心裡當然七上八下，認為沒被尊重、無法接受。

「呷緊弄破碗！」張善政批評，龍潭科學園區第3期擴建計畫去年八字根本還沒一撇，民進黨為了市長選情選擇曝光，後來間接促成台積電破局，先前曾用「被強暴」這個字眼形容，雖然用詞比較粗，但認為是最傳神的形容。他也呼籲，請所有政治人物回歸選舉本質的政策交鋒，不要拿產業發展當成選舉話題，這對產業傷害很大，他直呼「誰再繼續提就是在傷害產業」，更直指像民進黨去年的作法就讓台積點很為難，希望副總統賴清德能聽進去，要記取這個教訓。

當地居民原以為台積電不進駐後計畫便會暫停，沒想到仍有其他廠商會進駐，擴建計畫持續引起更大的反彈。張善政也替竹科管理局說明，台灣還有很多其他科技公司，台積電並不是唯一，因此為了台灣的科技發展，竹科管理局還是要替其他廠商找土地，台積電所需的土地較大、要求方正，現在退出後，規畫範圍的確會變得比較有彈性及空間，而現在只有居民反對徵地就會剔除名單，絕對不會勉強。

張善政表示，台積電需要大量的理工人才，而美國的理工人才多數投入Google、Facebook，加上台灣的上下游供應鏈、人力結構較完整，這對台灣來說是很大的優勢，而台積電目前在南科、竹科及龍科都有設廠，以舊廠與新廠會有密切互動的群居考量來說，桃園還是有機會留住台積電。

張善政進一步說明，畢竟以北部地區來說，雙北目前土地不是太小就是已經沒有土地，加上北部的地區擁有翡翠水庫、石門水庫及寶山水庫，水電需求與供應較容易被滿足且穩定，因此目前正在盤點市內可用土地，屆時會透過竹科管理局聯繫台積電。