00919在去年底規模僅19.7億規模今年來成長2497.65%，是今年來所有台股ETF規模成長率最高的，也彰顯出大盤越跌，穩定持續配高息的台股ETF還是深受投資人喜愛。

群益投信表示，台股ETF人氣暢旺，總規模部分來到1.26兆，今年來增加3900億左右，其中15檔高股息ETF規模就增加了3304億；另外在受益人部分，總受益人連續13周創新高，即將挑戰600萬人大關，今年來就增加162萬多人，其中15檔高息型就增加了140萬人，顯見台股高息ETF更深受台灣投資人喜愛。台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，更容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，而且大盤越跌存股族反而越應該買，定時買、遇到下跌成本更便宜時再多買一點。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益，這些都是投資人在選擇標的時須考量的因素。由於美債殖利率飆升，以及油價持續上漲造成製造業成本壓力，預估台股會進行震盪盤整，但由於下半年全球製造業景氣都走入築底復甦往上循環，台股整理過後會出現反彈，尤其半導體、AI伺服器等成長動能逐步加溫，加上明年1月的選舉行情，樂觀看待台股第四季行情。