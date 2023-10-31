●美國財政部公布，第四季發債規模預估為7760億美元，小於市場預期，並較前一季創下新高的1.01兆美元大幅縮減。受此消息影響，美國公債殖利率回落。財政部表示，國庫收入料將增加，是縮小發債規模的主要原因。美國10年期公債殖利率周一曾急升近8個基點，報4.922%，但之後漲幅回吐，尾盤報4.886%。上周該指標公債殖利率一度觸及5.021%，創下16年新高。

●觀望聯準會決議，周一美元指數一度跌0.47%，報106.063。日本央行將於周二公布利率決議，《日經新聞》報導日銀考慮進一步調整其殖利率曲線控制（YCC）框架，可能放手讓10年期債息漲破1%。受此激勵，日圓一度上漲0.57%，報148.81兌一美元，創下10月17日以來新高；尾盤漲0.4%，報149.05兌一美元。

●以哈衝突帶動避險需求，加上美元走軟，周一紐約現貨金收漲0.5%，報每盎司1995.5美元。

●市場對以色列與哈瑪斯衝突擴大為中東區域戰爭的憂慮有所緩解，周一紐約期油重挫3.23美元或3.78%，報每桶82.3美元。倫敦布蘭特期油收跌3.03美元或3.35%，報每桶87.45美元。世銀出具報告指出，如果中東地區的衝突顯著惡化，在最壞的情況下，原油價格可能漲到每桶157美元。