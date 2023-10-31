高板層數NB產品比重持續攀升，且專攻汽車板的子公司ELNA Printed Circuits Co., Ltd今年上半年已正式轉虧為盈，並開始貢獻獲利，精成科第3季合併營收60.83億元，季增2.94%，營業毛利為15.42億元，季增24.51%，單季合併毛利率為25.35%，季增4.39個百分點，營業淨利為11.08億元，季增58.95%，單季營業淨利率為18.21%，季增5.59個百分點，稅後盈餘為12.07億元，季增86.48%，單季每股盈餘為2.57元。
精成科前3季合併營業收入為172.5096億元，營業毛利為39.06億元，合併毛利率為22.64%，營業利益為25.18億元，營業淨利率為14.59%，歸屬於母公司業主淨利24.49億元，每股盈餘為5.22元。
儘管第4季進入傳統淡季，法人預期，精成科在產品組合優化下，第4季獲利可望維持水準，全年每股盈餘可望挑戰逾6.5元。
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