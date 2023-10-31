精成科(6191)轉型成果顯現，第3季稅後盈餘達12.07億元，季增86.48%，創下單季歷史新高，累計前3季每股盈餘達5.22元，由於第4季獲利可望維持水準，精成科表示，全年獲利可望創下歷史新高，今天盤中股價強勢大漲。