蘋果秋季第二場發表會罕見在台灣時間上午登場，發表會上一口氣推出3款M3晶片，採用台積電3奈米製程，包括入門版M3、進階版M3 Pro以及高階版M3 Max，還推出搭載M3晶片的新一代MacBook Pro筆電與24吋iMac桌機。

蘋果在發表會上詳細闡述M3晶片的效能，算圖速度比M1系列晶片快了2.5倍，CPU效能核心和節能核心快了30%和50%，神經網路引擎則比M1系列晶片快60%，可說是蘋果嘔心瀝血之作，這也讓市場相當期待後續實測與應用結果。

蘋果官網上架所有新品，24吋iMac有7款繽紛顏色可以選擇，據官方數據，搭載M3晶片可讓速度快2倍。對比搭載 Intel晶片的iMac產品來說，新款效能最快可達 2.5 倍，若是先前的21.5吋機型則可達4倍。

搭載8核心的iMac台灣售價44,900元起，規格為8核心CPU、8GB統一記憶體、256GB SSD、2 個Thunderbolt 連接埠、巧控鍵盤和巧控滑鼠。如果是搭載10核心GPU的iMac售價則是50,900元起，規格為8核心CPU、10核心GPU、256GB SSD、8GB統一記憶體、24吋4.5K Retina顯示器、2個 Thunderbolt / USB 4埠、2個USB 3埠、Gigabit 乙太網路，以及含Touch ID的巧控鍵盤。

至於新推出MacBook Pro則依照晶片等級區分價格，14吋M3晶片為54,900元起，M3 Pro版本69,900元起，M3 Max版本則是105,900元起，詳細價格仍依照官網為主。