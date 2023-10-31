總統蔡英文在2020年囊括了817萬0231票，以57.13%連任成功。然而2024總統大選中，綠營是否能接替小英支持度？最新民調顯示，民進黨總統參選人賴清德只能拿到約66.4%、而民眾黨總統參選人柯文哲則狠狠割下16.1%的，相當讓人震撼。

據《FTNN新聞網（鋒燦傳媒）》今(31)日公布的民調，上一次投給蔡英文的選民當中，賴清德繼承到66.4%、約542萬5033票、柯文哲拿到16.1%、約131萬5407票、國民黨總統參選人侯友宜也分到3.9%、約31萬8639票。

至於前高雄市長韓國瑜在2020年拿到的552萬2119票中，侯友宜拿到54%、柯文哲依然排第二，拿到23.1%，換算下來，柯可以拿到127萬票。

上述調查之對象為全國範圍的20歲以上成年人，時間則是從112年10月24日至10月28日，共計執行5天。該調查電話訪問調查完成1,211份有效樣本，網路調查則完成1,200份有效樣本，總計共完成2,411份有效樣本。95%的信心水準下抽樣誤差為±2.0%。該調查依內政部最新人口統計資料進行性別、年齡層、地區別、教育程度加權推估，以符合母體結構。經費來源方面，為鋒燦傳媒股份有限公司。

另該調查由鋒燦傳媒股份有限公司規劃，並請台大政治系教授張佑宗協助問卷設計與調查顧問諮詢。調查方法為「混合模式」(mixed mode)方法，結合電話訪問與網路調查。電話訪問調查抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，依分層比例加尾數四碼隨機方式抽樣；網路調查則依據縣市別、性別特性所需之目標樣本數，再從網路調查平台會員資料庫內，以隨機抽選符合條件之會員邀請填寫問卷。